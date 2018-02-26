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Трамп: Россия осуществляет большие поставки в КНДР, в отличие от Китая

Международная панорама
26 февраля, 20:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Президент США заявил, что РФ направляет в КНДР много различных грузов и "ведет себя плохо"

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ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с губернаторами штатов выступил с утверждением о том, что Россия осуществляет значительные поставки в КНДР.

"Китай, возможно, сделал больше [для оказания давления на КНДР], чем когда-либо, благодаря моим очень хорошим отношениям [с председателем КНР Си Цзиньпином]", - сказал глава государства.

"А Россия ведет себя плохо, потому Россия посылает туда то, что Китай вывозит. Так что Китай достиг весьма хороших результатов, но теперь Россия направляет им [в КНДР] много различных грузов", - продолжил Трамп, выразив при этом надежду, что РФ также хочет разрешения ситуации.

В минувшую пятницу США существенно расширили санкционные списки в отношении КНДР. Новые ограничения в первую очередь были направлены против торгового флота республики. Санкции введены в том числе против судов, перевозящих топливо. Американские власти ранее неоднократно заявляли, что Пхеньян должен отказаться от своей программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник в свою очередь заявил, что Москва встревожена новыми американскими санкциями против КНДР. По его словам, Соединенные Штаты "пошли на очередной шаг с целью наращивания давления на КНДР" тогда, когда "вроде бы появились перспективы для налаживания диалога между Пхеньяном и Сеулом".

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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