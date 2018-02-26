ООН: обстрелы Дамаска и бои в Восточной Гуте продолжаются, несмотря на резолюцию Совбеза

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Обстрелы Дамаска боевиками из Восточной Гуты и ответные авиаудары проправительственных сил продолжаются, несмотря на принятую Советом Безопасности ООН резолюцию с требованием прекратить боевые действия. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"По информации от наших гуманитарных коллег, в последние 48 часов поступали сообщения о продолжении военных операций в осажденной Восточной Гуте, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе женщины и дети. Также продолжаются нападения на Дамаск из Восточной Гуты", - сказал он.

По его словам, с 19 февраля в результате боевых действий в осажденном анклаве погибли 500 человек и 15 тыс. получили ранения. В свою очередь, обстрелы Дамаска и окрестностей за тот же период времени привели к смерти 14 и ранениям 214 человек. "По поступающим сообщениям, в общей сложности 24 медицинских учреждения подверглись обстрелам и авиаударам, в дополнение к трем гуманитарным объектам", - отметил Дюжаррик.

При этом он не подтвердил информацию о том, что в Восточной Гуте в минувшие выходные были применены отравляющие вещества. "Мы не в состоянии подтвердить это тем или иным образом. Мы видели сообщения и ужасающие фотографии. Мы хотели бы, чтобы это было расследовано", - заявил представитель генсека ООН.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия на всей территории страны по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в окружении правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией. ООН регулярно выражает обеспокоенность ситуацией в осажденном анклаве, в котором находятся около 400 тыс. человек. Как заявил в понедельник Стефан Дюжаррик, всемирная организация "готова немедленно направить гуманитарные конвои в несколько районов Гуты, как только позволят условия безопасности", а также провести эвакуацию сотен тяжело больных и раненых.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район. В то время как Великобритания уже заявила, что этого недостаточно для реализации резолюции СБ ООН, в секретариате всемирной организации отметили, что пять часов - это "лучше, чем ничего".

"Сложно сказать, будет ли пять часов достаточно [для проведения гуманитарных операций]. Пять часов - лучше, чем ничего. Мы бы хотели, чтобы было прекращение огня. Мы сделаем все возможное в течение времени, которое у нас будет", - сказал Дюжаррик.

По его словам, судить об успехе российской инициативы можно будет тогда, когда "замолкнут орудия".