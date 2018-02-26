Израильские парламентарии призвали МИД бороться со сносом памятников Красной армии

ИЕРУСАЛИМ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские парламентарии призвали в понедельник министерство иностранных дел еврейского государства развивать сотрудничество с другими странами по противодействию попыткам отрицания Холокоста и осквернения памятников воинам Красной армии. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в понедельник в здании Кнессета в Иерусалиме заседании парламентской комиссии по репатриации и интеграции и зачитано ее председателем Авраамом Негосой.

"Комиссия призывает МИД принять серьезные меры против любых попыток отрицания Холокоста и работать с другими странами в целях борьбы с отрицанием Холокоста и осквернением мемориалов жертв Холокоста и памятников солдат, которые были убиты во Второй мировой войне", - говорится в документе. На заседание комиссии был приглашен польский посол в Государстве Израиль Яцек Ходоровиц, а главными его темами стали действия Польши, где сносят памятники солдатам Красной армии, а президент страны Анджей Дуда 6 февраля подписал закон, вводящий наказание за высказывания об участии поляков в Холокосте.

Депутат Кнессета Константин Развозов на заседании комиссии подчеркнул важность задачи по недопущению попыток переписывания и искажения истории. "Трагический урок, полученный во время Второй мировой войны и Катастрофы еврейского народа, не может быть забыт, - сказал он. - Последние события в Польше - просто позор, страна искажает исторические факты, мы видим демонтаж памятников советским воинам, осквернение мемориалов и захоронений, стало популярно отрицать решающую роль Красной армии в победе над фашизмом". "Мы обязаны остановить опасную тенденцию", - добавил Развозов.

По мнению депутата Кнессета Ксении Светловой, израильским парламентариям необходимо "выработать четкий подход к происходящему в Польше с тем, чтобы не допустить переписывания истории, которое, конечно же, влияет на историческую память так, что новое поколение может просто не узнать, что было на самом деле, а это недопустимо".

"Я не услышала от польского посла ответов, на которые я надеялась. Я задала простой вопрос: может ли посол обещать, что ни один человек, который сам пережил Катастрофу, помнит прекрасно, кто убивал его семью, кто убивал его соседей и пишет об этом, или исследователь, который изучает исторические факты, и говорит об этом, не будет подвергнут юридическому преследованию, не предстанет перед судом. Но однозначного обещания, что такого не будет, я не услышала", - рассказала депутат в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник в кулуарах Кнессета.

Она также высказала мнение, что "Израиль должен быть намного более откровенен в выражении неприятия" подобных демаршей польской стороны.

Обновленный закон

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и высказывания об участии польской нации в Холокосте. Президент республики тогда же заявил о намерении воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив закон в Конституционный суд. Сейчас суд рассматривает этот закон.