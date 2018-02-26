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СМИ: прокуратура ФРГ не стала возбуждать дела против Цукерберга и менеджеров Facebook

Международная панорама
26 февраля, 20:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, февраля. /ТАСС

Их подозревали в распространении нарушающей законы ФРГ информации

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БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена не стала возбуждать уголовные дела против основателя Facebook Марка Цукерберга и еще девяти ведущих менеджеров американской компании из-за подозрения в распространении информации, нарушающей законодательство ФРГ.

Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

Органы правосудия не нашли в их действиях противоправного характера. Прокуратура начала проверку в ноябре 2016 года. Среди подозреваемых фигурировали, помимо Цукерберга, исполнительный директор компании Шерил Сэндберг, лоббист ее интересов в Европе Ричард Аллен и его коллега в Берлине Ева-Мария Киршзипер. Проверка была начата после подачи заявления одного из адвокатов из Вюрцбурга. Истец обвинял руководство компании в том, что оно не противодействует распространению в соцсети призывов к убийству, угроз применения насилия, отрицания Холокоста и других правонарушений.

Facebook обязан удалять со своих страниц противоречащее законодательству содержимое, если узнает о этом. В иске перечислялись случаи, которые показывали, что компания не делает этого, несмотря на многочисленные просьбы. В заявлении подчеркивалось, что Facebook чаще всего вообще не реагирует на такие требования или же отвечает стандартными формулировками о том, что содержимое якобы не вызывает подозрений.

В Германии компанию неоднократно подвергали критике за бездействие в связи распространением сомнительных постов.

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