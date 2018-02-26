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Глава МИД ФРГ обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Международная панорама
26 февраля, 21:34 UTC+3

Зигмар Габриэль отметил, что пятичасового перемирия в Восточной Гуте недостаточно для обеспечения всем необходимым мирных жителей

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БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии и указал на то, что пятичасового перемирия в Восточной Гуте недостаточно для обеспечения всем необходимым людей, оказавшихся в окружении. Об этом сообщил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства Германии.

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"Министр настоятельно призывал к тому, чтобы все стороны сейчас выполнили резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН и немедленно предприняли меры для установления перемирия", - отметили в МИД.

"Прекращение боев на пять часов больше не может быть первым шагом на пути к обеспечению доступа к осажденным, снабжения людей в регионе всем необходимым и спасения жизней", - подчеркнул представитель германского ведомства.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия на всей территории страны по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в окружении правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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