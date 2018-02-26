Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что ворвался бы в школу, где находился стрелок, даже не имея оружия

Международная панорама
26 февраля, 22:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Президент США раскритиковал действия охраны школы и сотрудников правоохранительных органов, которые не сразу вошли в здание

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с губернаторами заявил, что он попытался бы лично, даже будучи без оружия, остановить трагедию в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида), где один из бывших учеников застрелил 17 человек.

Смотрите также

Шериф округа во Флориде отказался уходить в отставку после массового убийства в школе

AP: власти Флориды задержали двух подростков, выступавших с угрозами в адрес школ

NYT: предупреждавшая о стрелке из Флориды женщина была уверена, что он прибегнет к насилию

Губернатор Флориды намерен запретить склонным к насилию лицам владеть оружием

"Никогда не узнаешь точно, пока не испытаешь это. Но я правда считаю, что я бы ворвался туда, даже если бы у меня не было оружия", - сказал американский лидер, выразив уверенность в том, что главы штатов сделали бы тоже самое.

При этом президент вновь подверг критике действия охраны школы и сотрудников правоохранительных органов, которые не сразу вошли в здание. По его словам, "было откровенно отвратительным" то, что вооруженный охранник не попытался остановить нападавшего, а прибывшие на место полицейские "точно не имеют" Медали почета (высшая воинская награда в США). "То, как они действовали, на самом деле было позором", - считает Трамп.

14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 (используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах). Жертвами нападения стали 17 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба во Флориде
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама