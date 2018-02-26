Трамп заявил, что ворвался бы в школу, где находился стрелок, даже не имея оружия

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с губернаторами заявил, что он попытался бы лично, даже будучи без оружия, остановить трагедию в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида), где один из бывших учеников застрелил 17 человек.

"Никогда не узнаешь точно, пока не испытаешь это. Но я правда считаю, что я бы ворвался туда, даже если бы у меня не было оружия", - сказал американский лидер, выразив уверенность в том, что главы штатов сделали бы тоже самое.

При этом президент вновь подверг критике действия охраны школы и сотрудников правоохранительных органов, которые не сразу вошли в здание. По его словам, "было откровенно отвратительным" то, что вооруженный охранник не попытался остановить нападавшего, а прибывшие на место полицейские "точно не имеют" Медали почета (высшая воинская награда в США). "То, как они действовали, на самом деле было позором", - считает Трамп.

14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 (используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах). Жертвами нападения стали 17 человек.