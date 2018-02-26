Trump Organization перевела минфину прибыль отелей от размещения иностранных чиновников

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Группа компаний Trump Organization заявила о том, что перевела министерству финансов США прибыль своих отелей от услуг, оказанных должностным лицам иностранных государств. Об этом сообщило в понедельник в своем Twitter информационное агентство Associated Press.

По его данным, Trump Organization не раскрыла, однако, объем этой прибыли.

Еще до инаугурации в январе прошлого года Дональд Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Республиканец постановил консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями.

Прибыль, получаемая от иностранных филиалов группы компаний, должна поступать на счета минфина. В марте прошлого года Trump Organization обещала начать переводить ведомству эти средства не ранее 2018 года. Промедление объяснялось трудностями с тем, чтобы определить, кто из постояльцев многочисленных отелей, принадлежащих Trump Organization, является зарубежным чиновником и оплачивает свое пребывание за счет своего государства.