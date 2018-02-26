Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Франции совершит государственный визит в США 24 апреля

Международная панорама
26 февраля, 23:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Уточняется, что лидеры стран Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп обсудят экономические и глобальные вопросы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 24 апреля примет в Белом доме своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, который посетит страну с государственным визитом. Об этом в понедельник на регулярном брифинге журналистам сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Я рада официально объявить первый государственный визит для администрации Трампа. Президент и первая леди [Меланья Трамп] примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля", - сказала она.

По словам Сандерс, этот визит будет способствовать сотрудничеству двух стран по экономическим и глобальным вопросам, это также "укрепит дружбу между двумя странами".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
6
Спецборт с российскими олимпийцами вылетел из Сеула в Москву с полуторачасовым опозданием
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама