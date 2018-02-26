Меркель заявила, что ее партия нуждается в новых лицах и молодых политиках

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что ее партия нуждается в новых молодых политиках. Об этом она заявила в понедельник в эфире телеканала RTL.

"Разумеется, должно иметь место определенное омоложение, необходимы новые лица", - отметила Меркель.

"Мы [ХДС] правим вот уже 12 лет, и люди говорят, что пора привлечь силы, на которые прежде не возлагалось ответственности", - добавила лидер христианских демократов. По ее мнению, "следует использовать таланты". "В том числе среди молодых премьер-министров [федеральных земель] у нас есть таковые", - сказала Меркель.

В понедельник делегаты съезда ХДС утвердили на посту генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее занимала должность премьера федеральной земли Саар. Она заручилась широкой поддержкой однопартийцев, получив 785 из 794 признанных действительными голосов. Крамп-Карренбауэр выдвинула сама Меркель. Многие наблюдатели называют ее "кронпринцессой" канцлера, намекая на возможность дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, и даже пророчат в преемницы лидера ХДС.