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Белый дом призвал Дамаск прекратить наступательные операции и предупредил о последствиях

Международная панорама
27 февраля, 0:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в США пристально наблюдают за действиями правительства президента Сирии Башара Асада

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ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США призывают к немедленному прекращению наступательных операций в Сирии, властям страны следует серьезно воспринимать сигналы из Вашингтона. Об этом в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Сирия терроризирует сотни тысяч мирных жителей авиаударами, артиллерийским огнем, ракетами и наземными атаками. Режим [власти Сирии в Дамаске] применяет хлорин, как оружие, - утверждала она. - Соединенные Штаты призывают к незамедлительному прекращению наступательных операций и скорейшему предоставлению доступа для сотрудников гуманитарных организаций".

При этом Сандерс отметила, что в Белом доме пристально наблюдают за действиями правительства президента Сирии Башара Асада. "Я думаю, что президент [США Дональд Трамп] вынес предупреждение режиму Асада определенное время назад", - заметила она. Представитель Белого дома при этом не стала отвечать на вопрос о конкретных мерах со стороны Вашингтона. "Я не собираюсь объявлять, что мы станем или не станем предпринимать. Но я думаю, что они [власти Сирии] должны относиться к этому очень серьезно", - резюмировала она.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия на всей территории страны по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте (пригород Дамаска) с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район. Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в окружении правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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