В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали 22 сотрудника министерства угля и энергетики республики, в том числе и главу ведомства, по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше ста миллионов рублей. Об этом во вторник Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

"В ходе проведенных мероприятий по предотвращению фактов коррупции в высших эшелонах власти, сотрудниками МВД, Министерства госбезопасности, Министерства доходов и сборов и Генеральной прокуратуры ДНР проведены совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Минугльэнерго, - говорится в заявлении, - В результате проведения специальной операции задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей".

По данным МВД, в период с января 2017 года участниками группы с государственных предприятий было похищено более 100 миллионов рублей. Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики Эдуард Голенко "с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики".

По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел.