Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Турции: Анкара и Вашингтон не проводят переговоры о деэскалации в Африне

Международная панорама
27 февраля, 11:37 дата обновления: 27 февраля, 11:55 UTC+3

В ведомстве таким образом опровергли заявление пресс-секретаря минобороны США о том, что стороны ведут диалог по ситуации в сирийском регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Турция и США не проводят каких-либо переговоров о возможности деэскалации в сирийском регионе Африн, где турецкие военные проводят операцию "Оливковая ветвь".

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Вчерашнее заявление пресс-секретаря министерства обороны США о том, что Турция и Соединенные Штаты ведут дипломатические переговоры о вариантах деэскалации в Африне в Сирии не соответствуют действительности. Турция не ведет каких-либо дипломатических переговоров с США по Африну", - говорится в коммюнике.

По данным газеты Sabah, официальный представитель Пентагона майор Корпуса морской пехоты Эдриан Рэнкайн- Гэллоуэй заявил накануне о проведении переговоров между Анкарой и Вашингтоном насчет деэскалации в Африне.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Смотрите также

СМИ: Турция установила полный контроль на границе с Сирией в районе Африна

Вице-премьер Турции: подразделения спецназа вошли в Африн для безопасности мирных граждан

СМИ: курды обвиняют турецкие войска в использовании химоружия в Африне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама