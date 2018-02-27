МИД Турции: Анкара и Вашингтон не проводят переговоры о деэскалации в Африне

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Турция и США не проводят каких-либо переговоров о возможности деэскалации в сирийском регионе Африн, где турецкие военные проводят операцию "Оливковая ветвь".

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Вчерашнее заявление пресс-секретаря министерства обороны США о том, что Турция и Соединенные Штаты ведут дипломатические переговоры о вариантах деэскалации в Африне в Сирии не соответствуют действительности. Турция не ведет каких-либо дипломатических переговоров с США по Африну", - говорится в коммюнике.

По данным газеты Sabah, официальный представитель Пентагона майор Корпуса морской пехоты Эдриан Рэнкайн- Гэллоуэй заявил накануне о проведении переговоров между Анкарой и Вашингтоном насчет деэскалации в Африне.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.