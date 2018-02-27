СМИ: боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

ТАСС, 27 февраля. Боевики из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) во вторник подвергли обстрелу гуманитарной коридор в Восточной Гуте под Дамаском, сообщило агентство SANA. По его информации, боевики выпустили пять минометных снарядов по лагерю беженцев Вафидин.

Сообщений о пострадавших нет.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.