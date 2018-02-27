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ЕС выделил дополнительно €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом

Международная панорама
27 февраля, 12:23 дата обновления: 27 февраля, 12:53 UTC+3

За несколько лет Бельгия выделила на борьбу с кризисом беженцев более €10 млрд

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БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз одобрил решение о выделении дополнительно €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом в сообществе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

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"Совет одобрил €3,7 млрд дополнительных средств для борьбы с миграционным кризисом", - говорится в заявлении.

Новые средства из Европейского инвестиционного банка будут направлены на миграционные проекты, которые призваны "стратегическим образом разрешить коренные причины миграции". В основном это проекты за пределами Евросоюза - в странах, из которых беженцы стремятся попасть в сообщество.

Пик миграционного кризиса в странах ЕС пришелся на лето 2015 года. С тех пор он является главной проблемой сообщества, которая стала одной из причин решения граждан Великобритании покинуть Евросоюз. За эти несколько лет Брюссель выделил на борьбу с кризисом беженцев более €10 млрд.

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