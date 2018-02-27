Апелляционные слушания по делу Караджича пройдут 23-24 апреля

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Апелляционные слушания по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича пройдут в Гааге 23-24 апреля.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Международного остаточного механизма для международных трибуналов (МОМУТ).

Как отметили в инстанции, слушания будут проведены по обеим апелляциям - защиты, настаивающей на невиновности обвиняемого, и прокуратуры, требующей более сурового наказания. По завершении прений сторон во второй день Караджичу будет предоставлено 10 минут для личного обращения к судьям апелляционной палаты.

Кроме того, в МОМУТ информировали, что статусная конференция по делу Караджича пройдет 25 апреля в Гааге. Бывший лидер боснийских сербов имеет право отказаться от участия в ней.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.

Рассмотрением апелляции занимается МОМУТ, созданный по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).