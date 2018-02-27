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Египет обвинил Би-би-си во лжи и призвал чиновников бойкотировать корпорацию

Международная панорама
27 февраля, 22:34 UTC+3 КАИР КАИР 27, февраля. /ТАСС

Государственная служба информации страны отметила, что Би-би-си часто допускает "профессиональные ошибки и нарушения" при подготовке материалов о Египте

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КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Египет обвинил британскую телерадиовещательную корпорацию BBC (Би-би-си) во лжи при освещении событий в стране и призвал чиновников бойкотировать корпорацию и не сотрудничать с ней. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Государственной службы информации, курирующей работу аккредитованных в стране иностранных СМИ.

В частности, служба обвинила Би-би-си в том, что она допускает "профессиональные ошибки и нарушения" при подготовке материалов о стране. Поводом для таких обвинений послужил репортаж от 23 февраля о случаях исчезновения людей и пытках в Египте. После выхода сюжета в эфир одна из героинь репортажа гражданка Зубейда, заявленная как таинственно пропавшая, появилась в эфире египетского ток-шоу и отвергла все утверждения о своем исчезновении.

"Появление гражданки Зубейды в эфире вечернего ток-шоу полностью опровергает достоверность репортажа и лишний раз доказывает правомерность Государственной службы информации в критике канала и обвинениях во лжи, - отмечается в пресс- релизе. - Это лишний раз служит подтверждением того, что репортаж противоречит нормам и стандартам международной журналистики, а также правилам самой корпорации".

В этой связи всех египетских чиновников и представителей элиты призвали воздержаться от общения с Би-би-си, не давать ей интервью и не сотрудничать до тех пор, пока корпорация не принесет официальные извинения за опубликованную информацию, содержащую ошибки и злоупотребления в утверждениях о ситуации в Египте.

В октябре прошлого года после атаки на полицейский конвой к югу от Каира, в результате которой, по официальным данным МВД, погибли 16 силовиков, Государственная служба информации обвинила Рейтер и Би-би-си в публикации недостоверной информации о жертвах. Так, британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах утверждали, что убиты более 50 египетских спецназовцев. Египетские власти потребовали от журналистов либо предъявить подтверждение заявленного числа жертв, либо принести официальные извинения.

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