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Власти Польши и Израиля договорились о встрече для обсуждения спорного закона о Холокосте

Международная панорама
27 февраля, 22:39 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, февраля. /ТАСС

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны

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ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представители правительств Польши и Израиля 1 марта встретятся для обсуждения принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Об этом сообщила во вторник пресс-служба польского правительства.

"Польская правительственная делегация под руководством заместителя министра иностранных дел Бартоша Чихоцкого по приглашению израильской стороны отправляется в Израиль, где в четверг состоится встреча групп (сформированных для диалога по вопросам истории и права - прим. ТАСС), - информировала пресс-служба на официальном сайте правительства. - Как Польша, так и Израиль хотят вести реальный диалог по всем вопросам, которые на протяжении последнего времени находятся в поле внимания наших правительств и обществ".

"Мы хотим начать реальный, добрый, конструктивный диалог с израильской стороной. Такой диалог, который будет принимать во внимание нашу чувствительность и чувствительность наших израильских партнеров", - отметил в эфире Польского телевидения премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Я верю, что это начало попытки нахождения выхода из сложившейся ситуации", - добавил он.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и высказывания об участии польской нации в Холокосте. Президент республики тогда же заявил о намерении воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив закон в Конституционный суд (КС).

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста. На Украине обеспокоены тем, как будет трактоваться в стране содержащаяся в законе формулировка "украинские националисты".

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