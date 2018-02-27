Сын сенатора Берни Сандерса объявил о решении баллотироваться в Конгресс в этом году

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Сын сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, являвшегося главным соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году, будет баллотироваться в нижнюю палату Конгресса на промежуточных выборах в текущем году. Об этом 48-летний Леви Сандерс объявил во вторник.

Политик намерен избираться от Демократической партии на место в Палате представителей Конгресса вместо однопартийца Кэрол Ши-Портер, срок полномочий которой истекает в этом году. "После долгих размышлений и консультаций с семьей, друзьями и жителями штата Нью-Гэмпшир я рад объявить сегодня, что буду баллотироваться в Конгресс от первого избирательного округа в Нью-Гэмпшире. Это уникальная возможность прислушаться к мнению работяг штата о наиболее актуальных для них вопросах", - отметил Сандерс-младший.

Он намерен вести предвыборную гонку на политической платформе, сходной с убеждениями его отца. "На протяжении 17 лет я представлял рабочий класс, который пожирает система. Настало время потребовать установить такую систему, которая будет отражать интересы 99% населения, а не 1%", - подчеркнул Леви Сандерс.

Берни Сандерс является независимым сенатором, однако в 2016 году претендовал на выдвижение его кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.