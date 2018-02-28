Контактная группа по Украине обсудит в Минске вопросы безопасности и обмена пленными

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины соберутся в среду на очередное заседание в Минске. Эта встреча состоится спустя несколько дней после того, как на Украине вступил в действие так называемый закон о реинтеграции Донбасса (закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях").

В МИД РФ считают, что, подписав этот документ, президент Украины Петр Порошенко "фактически перечеркнул минские соглашения, развязав руки "партии войны". Новый документ, по мнению российского внешнеполитического ведомства, свидетельствует о том, что в Киеве "окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины". "Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ полагают, что применение этого закона грозит серьезной эскалацией обстановки на юго-востоке Украины. При этом в Москве высказывают надежду, что западные кураторы Киева отдают себе в этом отчет и сумеют употребить имеющееся у них влияние на руководство Украины, чтобы "не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности".

Вместе с тем встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия, Франция), участникам которого не раз удавалось придать импульс мирным переговорам, в 2017 году практически прекратились. Надежды на встречу глав МИД "нормандской четверки" в рамках Мюнхенской конференции в середине февраля тоже не оправдались, и новые сроки возможных контактов пока не называются. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил это несовпадением графиков и пообещал, что чуть позже встреча состоится.

Военные сценарии Киева

Уже на прошлой неделе Порошенко дал указание в ближайшие дни создать объединенный оперативный штаб, который, согласно закону о реинтеграции Донбасса, возьмет на себя управление всеми военными и гражданскими структурами в регионе. "Мы должны буквально в течение часов и дней перестроить все управление обороной страны на востоке, создать оперативный штаб и прочее", - сказал президент, отказавшись уточнять детали.

Вслед за этим заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак выступил с заявлением о существовании трех путей возвращения Донбасса в состав Украины, причем все сценарии подразумевают ставку на силовое разрешение конфликта. Два из них предполагают для обеспечения наступательной операции Киева на Донбасс использование международного контингента ООН.

"По сути, Грымчак уповает на то, что США или ООН не только позволят украинским нацбатам и ВСУ беспередельничать на территории Донбасса, но и помогут еще международным военным контингентом и оставят четыре миллиона человек [проживающих в Донбассе] без внешней помощи, как минимум со стороны Российской Федерации", - заявил по этому поводу представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. "Парадоксально, - подчеркивал он, - что такие заявления о военных вариантах разрешения конфликта делает один из руководителей министерства, главная задача которого - проводить государственную политику по восстановлению мира на неподконтрольных правительству и пострадавших территориях".

Это заявление "в очередной раз доказывает агрессивный настрой и приверженность официального Киева интервенционному сценарию", отметил в свою очередь депутат Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Валерий Скороходов.

На повестке - безопасность

Принятый в Киеве закон о реинтеграции, как отметил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой в Любляне, "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины".

В этой ситуации на первый план в повестке контактной группы в очередной раз вышли вопросы безопасности. Тема прекращения огня стала главной и на прошлом заседании в Минске. Представитель ДНР Денис Пушилин выразил тогда серьезную озабоченность резким усилением военной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль всей линии соприкосновения.

Российская сторона в этой связи обращала внимание на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который с удовлетворением сообщал "о ползучем наступлении ВСУ, в том числе о продвижении по ряду направлений на 10 и более километров". "Эти высказывания проясняют, - подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов, - почему, вопреки подписанному сторонами конфликта и посредниками рамочного соглашения о разведении сил, по прошествии уже 16 периодов семидневной тишины, ВСУ саботируют разведение сил в районе Станицы Луганской".

Разведение сил в этом районе было в очередной раз назначено на прошлый четверг и вновь не состоялось. "Киев сегодня вновь сорвал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской по причине придуманного обстрела на данном участке", - сообщило агентство Луганскинформцентр.

Очередным нарушением договоренностей о режиме прекращения огня стал инцидент 22 февраля в районе Докучаевска. По словам Пушилина, представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) при посредничестве ОБСЕ согласовали с украинской стороной режим тишины для вывоза раненого. Однако ВСУ обстреляли санитарный автомобиль, в результате чего три человека погибли.

"Нами собраны все необходимые материалы, и мы намерены поднять обсуждение этого инцидента на предстоящей встрече контактной группы в Минске", - сообщил Пушилин, выразив надежду на то, что ОБСЕ и страны-гаранты не оставят без внимания трагическое происшествие, а виновные понесут наказание.

В плане - обмен пленными

Ключевым вопросом гуманитарной подгруппы 28 февраля, как и на всех последних встречах, останется освобождение пленных. Вместе с тем, как сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, "предложение республик о проведении обмена всех установленных [удерживаемых лиц] на всех установленных пока так и остается без ответа Киева". Решению важных вопросов, по ее словам, мешает, в частности, частое отсутствие на заседаниях представителя Киева Ирины Геращенко.

"Сама Геращенко в последнее время либо вовсе отсутствует на переговорах в Минске, либо срывает заседания, покидая их", - отметила она. В связи с этим, считает Кобцева, "остается заблокирован и вопрос о поиске без вести пропавших в результате военного конфликта в Донбассе". Не решен и ряд других проблем, в том числе восстановление разрушенной части моста у Станицы Луганской и открытие контрольных пунктов въезда-выезда у городов Счастье и Золотое, констатировала представитель ЛНР.

Она также в очередной раз подчеркнула приверженность республик Донбасса мирным переговорам. "Мы по-прежнему готовы к диалогу и ждем конструктивной позиции и действий от украинской стороны в рамках минских договоренностей уже на ближайшем заседании, чтобы незамедлительно перейти от слов к делу. Со своей стороны, как и прежде, мы придерживаемся своих обязательств в рамках минских соглашений и остаемся приверженцами мирного разрешения конфликта в Донбассе", - заявила Кобцева.