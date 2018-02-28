Госдеп считает, что США и РФ пока не готовы двигаться дальше в налаживании отношений

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт полагает, что Россия и США пока не готовы начать двигаться дальше в вопросе налаживания отношений. Такую точку зрения она обозначила во вторник во время регулярного брифинга для журналистов.

Один из репортеров поинтересовался, считают ли США, что Россия заплатила достаточную цену за свои действия и что можно начинать двигаться дальше в восстановлении отношений. "Я не думаю, что мы к этому пришли. Я так не думаю", - сказала она.