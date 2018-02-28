Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп считает, что США и РФ пока не готовы двигаться дальше в налаживании отношений

Международная панорама
28 февраля, 0:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, февраля. /ТАСС

В Вашингтоне отмечают, что начать процесс восстановления отношений между странами пока не представляется возможным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт полагает, что Россия и США пока не готовы начать двигаться дальше в вопросе налаживания отношений. Такую точку зрения она обозначила во вторник во время регулярного брифинга для журналистов.

Один из репортеров поинтересовался, считают ли США, что Россия заплатила достаточную цену за свои действия и что можно начинать двигаться дальше в восстановлении отношений. "Я не думаю, что мы к этому пришли. Я так не думаю", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
6
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
7
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама