Глава командования ВС США: Иран остается главной угрозой интересам США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США считают, что Иран по-прежнему представляет главную угрозу американским интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

"Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ, - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. - Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость [шиитской партии] "Хезболлах" в Ливане".

Иран стремится "создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке", полагает генерал. "Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану", - отметил он.

По словам Вотела, с Ираном "пытается установить связи по разным направлениям Россия". "Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона, - считает он. - Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией".

Генерал также утверждал, что "отмена санкций ООН [в отношении Тегерана] в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

Ситуация в Пакистане

Вотел также заявил, что Пакистан пока не предпринимает решительных действий по борьбе с экстремистами на своей территории, однако есть некоторые "позитивные признаки".

"Сейчас мы стали наблюдать очень позитивные индикаторы того, что они движутся в правильном направлении, - сказал военачальник. - Но это не сопоставимо с теми решительными действиями, которые мы хотели бы видеть от них в плане стратегического сдвига, но позитивные признаки есть". Вотел при этом заметил, что Исламабад стал предоставлять гораздо больше информации.

"Важно понимать, что Пакистан - это страна, которая очень сильно пострадала от терроризма", - продолжил американский генерал, признав, что местные власти "предприняли ряд мер для борьбы" с экстремистами на своей территории. "Наш подход заключается в том, чтобы поддерживать взаимодействие с ними. Мы хотим открытого обсуждения, частых контактов, выстраивания доверия. Мы продолжаем работать с ними, чтобы подтолкнуть их к стратегическим переменам", - резюмировал Вотел.

Отношения между Вашингтоном и Исламабадом начали ухудшаться после обнародования новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане в августе 2017 года. Тогда Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. Новый виток охлаждения наступил после публикации в Twitter 1 января 2018 года сообщения, в котором президент США Дональд Трамп написал, что от Пакистана исходят "только ложь и обман".