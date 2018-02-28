Госдеп считает, что сильные институты власти в Китае важнее, чем то, кто является лидером

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что наличие сильных институтов власти в Китае важнее, чем то, кто именно является лидером государства. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, комментируя предложение Компартии Китая (КПК) о возможном отказе от ограничений пребывания на посту председателя и вице-председателя этой страны.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Китае, в том числе за стремлением КПК отменить ограничение на количество президентских сроков. Сильные институты власти - это одна из основополагающих свобод в США, мы верим, что сильные институты власти важнее, чем сами лидеры", - сказала она.

"Продвижение прав человека и демократической власти - это ключевой элемент внешней политики США, это важнейшая основа стабильного и безопасного общества", - заявила Науэрт.

Ранее стало известно, что Центральный комитет КПК опубликовал проекты поправок к основному закону страны: руководство партии выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Если такие законодательные изменения будут утверждены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР), то это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбираться на новый, третий, срок в 2023 году.