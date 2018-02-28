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Додон заявил, что Молдавии навязывают закупки вооружений у НАТО

Международная панорама
28 февраля, 12:23 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Молдавский лидер намерен обсудить вопросы безопасности и нейтралитета своей страны с немецкими политиками

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КИШИНЕВ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил планы правительства страны закупить вооружение для армии у НАТО и вынесет этот вопрос на заседание Высшего совета безопасности.

"Мы проведем заседание Совбеза, где обсудим предложение министра обороны Евгения Стурзы закупить летальное оружие, хотя денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд", - заявил Додон в интервью ТАСС в преддверии своего визита 1 марта в Берлин. Он подчеркнул, что Молдавия "является нейтральной страной", отметив, что "задачу купить ненужное для молдавской армии оружие правительству поставили из-за рубежа".

Додон сообщил, что намерен обсудить вопросы безопасности, нейтралитета Молдавии и приднестровского урегулирования с немецкими политиками. "В соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство, расплывчато прописаны вопросы обороны и безопасности. Между тем, для Молдавии, которая должна сохранять и укреплять наш нейтралитет, они важны. Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях", - сказал Додон. Он подчеркнул, что такая позиция позволит решить Молдавии застарелую приднестровскую проблему.

Нейтралитет для сохранения государства

"Если Кишинев примет решение о вступлении в НАТО, можно будет забыть о решении проблемы Приднестровья. У Молдавии, в свою очередь, нет шансов сохранить государственность, если она не объединится", - сказал Додон. Он напомнил, что по опросам, большинство молдавских граждан выступает за нейтральный статус страны, а вступление в альянс поддерживает лишь около 19% населения.

Президент подчеркнул, что решение правительства открыть офис НАТО в Кишиневе направлено на то, чтобы изменить эту ситуацию и убедить население в необходимости сближения с альянсом. "Это очень опасно. Если политики на Западе и на Востоке будут нас использовать в борьбе друг против друга, это обернется дестабилизацией ситуации в нашей стране и даже вооруженным конфликтом, как это уже было в начале девяностых годов в Приднестровье, как это случилось недавно на Украине. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Молдавия исчезнет как государство", - сказал президент.

По данным опросов, подавляющее большинство граждан республики выступают против сближения с НАТО. Но несмотря на нейтральный статус с 1994 года, страна сотрудничает с альянсом в рамках Индивидуального плана партнерства. Правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдавии, считает необходимым наращивать это взаимодействие и открыло в декабре прошлого года в Кишиневе бюро по связям с НАТО.

Переговоры по Приднестровью

Игорь Додон выразил надежду, что оживление переговоров по Приднестровью в формате "пять плюс два", в которых принимают участие посредники от ОБСЕ, России, Украины и наблюдатели от США и ЕС, могут в обозримом будущем дать результат. "Я убежден, что нынешний период конфронтации между Западом и Россией рано или поздно, пройдет. И сторонам необходимо будет налаживать мосты, показать, что они могут о чем-то договариваться. Из всех "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве приднестровский наиболее близок к решению. Здесь давно не льется кровь, между людьми на двух берегах Днестра нет той непримиримости, которая есть в других регионах, - сказал Додон.

Он высказал надежду, что "приднестровская проблема может вскоре появиться в повестке переговоров больших игроков". "Я об этом постоянно говорю на встречах с президентом России, а также в ходе переговоров с лидерами ЕС. Об этом я намерен говорить и в ходе визита с политиками Германии, которая в последние годы выступила с рядом инициатив, позволившими возобновить буксующий уже много лет переговорный процесс", - сказал глава Молдавии.

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