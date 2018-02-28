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Абэ: Япония не планирует создание своего авианосца

Международная панорама
28 февраля, 12:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, февраля. /ТАСС

Правительство исследует повышение эффективности применения боевой авиации, сказал японский премьер

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ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время не изучает вопрос о переделке своих вертолетоносцев в авианосцы и закупке для них боевых самолетов, однако считает необходимым под разными углами рассматривать тему повышения оборонного потенциала страны. Об этом заявил в среду на дебатах в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ.

"Мы не ведем конкретной проработки вопроса о превращении в авианосец нашего корабля "Идзумо", - приводит его слова телеканал NHK. - Мы не считаем, что Япония может обладать такими вооружениями, как стратегические бомбардировщики или ударные авианосцы. В этой позиции нет никаких изменений".

"Однако, - отметил глава кабинета, - ведутся исследования в направлении повышения эффективности применения морской авиации как с использованием нынешних возможностей, так и с точки зрения закупки новых систем. Это естественно".

Ранее СМИ: неоднократно сообщали, что правительство Японии изучает возможность создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо". Для этого, как утверждается, планируется провести работы по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагревание от двигателей самолетов с вертикальной посадкой. Взлет с палубы, как ожидается, будет осуществляться за счет трамплина, которым также будет необходимо оснастить "Идзумо".

Средства на переделку вертолетоносца, по данным газеты "Иомиури", минобороны Японии должно заложить в бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020-й.

Японское правительство рассчитывает задействовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также во время совместных учений с США для оказания логистической поддержки союзникам. Американские самолеты смогут использовать его для дозаправки и в случае необходимости отразить атаку на японские острова.

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