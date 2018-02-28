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Глава МИД Ирака: Багдад может помочь в нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии

Международная панорама
28 февраля, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Ибрагим аль-Джаафари также отметил, что отношения Ирака и Сирии "носят исторический характер"

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Багдад может оказать содействие в нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Ирак может сыграть позитивную роль в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - подчеркнул министр.

Касаясь вопроса противодействия террористической угрозе, аль-Джаафари отметил, что Ирак взаимодействует "со всеми странами мира, которые прилагают усилия в борьбе с терроризмом". "Многие страны в нашем регионе являются жертвами терроризма - это и Ирак, и Сирия, и Египет, и Йемен", - добавил он.

Министр также отметил, что отношения Ирака с Сирией "носят исторический характер". "Мы соседи. У нас общие интересы", - сказал глава МИД Ирака.

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