Глава МИД Ирака: Багдад может помочь в нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Багдад может оказать содействие в нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Ирак может сыграть позитивную роль в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - подчеркнул министр.

Касаясь вопроса противодействия террористической угрозе, аль-Джаафари отметил, что Ирак взаимодействует "со всеми странами мира, которые прилагают усилия в борьбе с терроризмом". "Многие страны в нашем регионе являются жертвами терроризма - это и Ирак, и Сирия, и Египет, и Йемен", - добавил он.

Министр также отметил, что отношения Ирака с Сирией "носят исторический характер". "Мы соседи. У нас общие интересы", - сказал глава МИД Ирака.