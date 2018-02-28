США связывают данные о поставках из КНДР в Сирию с поиском средств для ракетной программы

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США считает публикацию газеты The New York Times о возможных поставках ряда товаров из КНДР в Сирию еще одним свидетельством попыток Пхеньяна изыскать дополнительные средства для финансирования своей ракетно-ядерной программы. Такую позицию изложила в среду в эфире телеканала Fox News начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Упомянутый [в публикации The New York Times] доклад официально не опубликован. Это доклад Объединенных Наций", - уточнила она.

"Не вдаваясь в содержание доклада, [можно сказать, что] это демонстрирует, насколько отчаянно Северная Корея пытается найти любой возможный путь, чтобы получить деньги для реализации своей противозаконной ракетно-ядерной программы. Мы видим, что Северная Корея ради этого опускалась до использования рабского труда, торговли вооружениями и другими вещами, которые нельзя продавать. Именно поэтому мы (американцы - прим. ТАСС) продолжаем нашу кампанию, направленную на оказание максимального давления [на Пхеньян] с целью сузить и перекрыть [каналы] поступления средств в Северную Корею", - сказала Науэрт.

Она признала, что администрация США пока не может подтвердить данные, изложенные в публикации. "Нет, официально пока нет. Мы определенно пристально присмотримся к этому. Мы внимательно наблюдаем за всеми незаконными программами Северной Кореи во всем мире", - заверила начальник пресс-службы Госдепартамента.

The New York Times во вторник со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна сообщила о поставках из КНДР в Сирию кислотоустойчивой плитки и неких клапанов с термометрами, которые якобы использовались Дамаском при производстве химического оружия. По информации газеты, эти товары поставлялись в Сирию в период с 2012 по 2017 год.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник не стал комментировать содержание этого доклада, а также не уточнил, когда он может быть опубликован. При этом дипломат подчеркнул, что "все государства несут обязательства и ответственность за выполнение санкций", действующих в отношении КНДР. Как заявил во вторник глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, Пентагон намерен пристально следить за тем, не получают ли сирийские власти химическое оружие из КНДР.