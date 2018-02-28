В ФРГ расследуют предполагаемую кибератаку на информационную сеть правительства

БЕРЛИН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германские спецслужбы ведут расследование предполагаемого хакерского нападения на внутреннюю правительственную сеть ФРГ. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил представитель МВД Федеративной Республики, не приводя данных о том, кто может стоять за атакой.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время Федеральное управление по информационной безопасности и спецслужбы ведут расследование инцидента, связанного с безопасностью информационных технологий и с сетями на федеральном уровне", - отметил он.

По его словам, действия хакеров были "взяты под контроль".

Ранее агентство DPA сообщило, что атака была совершена в 2017 году. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28. Все это МВД Германии не комментирует.