Хиллари Клинтон предупредила Трампа об актуальности фразы "Русские идут!"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла президента Дональда Трампа критике за бездействие перед лицом угрозы, якобы исходящей со стороны России, и заявила об актуальности фразы "Русские идут!" Об этом Клинтон написала в среду в Twitter.

"Как бывший госсекретарь и американка, я говорю, что русские все еще идут. Наши кадровые разведчики побуждают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать [эти рекомендации] и сдавать позиции или же защитит нашу страну", - задала демократ риторический вопрос.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 28 February 2018

Как известно, упомянутое выражение принадлежит первому министру обороны США и министру военно-морского флота Джеймсу Форрестолу, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком "Русские идут!"

Трамп упрекает своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что тот был предупрежден о возможном внешнем вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США 2016 года и ничего не предпринял. Президент неоднократно отвергал утверждения о существовании некоего сговора его штаба с РФ и обвинял демократов в стремлении с помощью "охоты на ведьм" взять реванш за поражение на выборах позапрошлого года. Москва последовательно отвергает все утверждения о попытках вмешаться в избирательные процессы в США.