Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хиллари Клинтон предупредила Трампа об актуальности фразы "Русские идут!"

Международная панорама
28 февраля, 21:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, февраля. /ТАСС

Экс-госсекретарь США призвала президента не сдавать позиции и защитить страну

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла президента Дональда Трампа критике за бездействие перед лицом угрозы, якобы исходящей со стороны России, и заявила об актуальности фразы "Русские идут!" Об этом Клинтон написала в среду в Twitter.

"Как бывший госсекретарь и американка, я говорю, что русские все еще идут. Наши кадровые разведчики побуждают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать [эти рекомендации] и сдавать позиции или же защитит нашу страну", - задала демократ риторический вопрос.

Как известно, упомянутое выражение принадлежит первому министру обороны США и министру военно-морского флота Джеймсу Форрестолу, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком "Русские идут!"

Трамп упрекает своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что тот был предупрежден о возможном внешнем вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США 2016 года и ничего не предпринял. Президент неоднократно отвергал утверждения о существовании некоего сговора его штаба с РФ и обвинял демократов в стремлении с помощью "охоты на ведьм" взять реванш за поражение на выборах позапрошлого года. Москва последовательно отвергает все утверждения о попытках вмешаться в избирательные процессы в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
2
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
5
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
6
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
7
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама