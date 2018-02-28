ООН: США нарушают права человека, удерживая в Гуантанамо пакистанца аль-Балуши

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям расценила как нарушение прав человека длительное содержание в спецтюрьме США в Гуантанамо пакистанского гражданина Аммара аль-Балуши. В распространенном в среду в Женеве заявлении входящие в эту комиссию пять независимых экспертов потребовали его немедленного освобождения, напомнив, что систематическое лишение людей свободы в нарушение международного права может представлять собой преступление против человечности.

Комиссия указывает, что содержание Соединенными Штатами в заключении Аммара аль-Балуши "является произвольным и нарушает международное право в сфере прав человека". Он "должен быть немедленно освобожден и получить право на компенсацию".

Этот вопрос эксперты рассматривали на своем заседании в Женеве 24-28 ноября 2017 года. Они пришли к выводу, что аль-Балуши, которого США удерживают в Гуантанамо с 2006 года, "страдает от серьезного нарушения его права на презумпцию невиновности". Отмечается, что это обстоятельство наряду с "психологической и психической травмой вследствие пытки, которой он подвергся до его перемещения в Гуантанамо, делает невозможным справедливый суд над ним".

Эксперты поясняют, что аль-Балуши находится в заключении "без законной основы", и ему отказали в праве быстро предстать перед судьей и отстаивать в суде незаконность своего содержания под стражей. При этом в комиссии поясняют, что будь он гражданином США, у него такое право было бы. Таким образом, речь идет о "дискриминации на основе его статуса иностранца".

Комиссия насчитала в этом деле 13 нарушений Соединенными Штатами Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Эксперты призвали Вашингтон разрешить посетить Гуантанамо. По их мнению, закрытие спецтюрьмы должно быть приоритетной задачей. В заключении комиссии говорится, что "широкомасштабное или систематическое заключение в тюрьму, а также другое суровое лишение свободы в нарушение международного права может представлять собой преступление против человечности".

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем - младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Барак Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием Конгресса.