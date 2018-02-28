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Трамп раскритиковал Сешнса за ход проверки правомочности слежки за его штабом

Международная панорама
28 февраля, 21:28 дата обновления: 28 февраля, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, февраля. /ТАСС

Ранее министр юстиции подчеркнул, что не считает нужным назначать отдельного спецпрокурора для расследования данных о злоупотреблении ФБР своими полномочиями

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ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в Twitter подверг критике министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса за то, как его ведомство проводит проверку правомочности слежки со стороны ФБР за предвыборным штабом главы государства в 2016 году на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

"Почему генпрокурор Джефф Сешнс просит генерального инспектора расследовать потенциально масштабное злоупотребление нормами FISA? Это будет длиться вечность, у него нет права предъявлять обвинения и уже поздно, учитывая сообщения о [экс-директоре ФБР Джеймсе] Коми", - написал Трамп.

"Разве генинспектор - не человек [бывшего президента Барака] Обамы? Почему не поручить это юристам минюста? Возмутительно!" - добавил он.

Ранее Сешнс заявил, что не считает нужным назначать отдельного спецпрокурора для расследования данных о злоупотреблении ФБР своими полномочиями при слежке за сотрудниками предвыборного штаба Трампа два года назад.

Закон о слежке

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 FISA. Внесенная в этот закон в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне Соединенных Штатов, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом. В связи с этим республиканцы внесли в закон дополнительные изменения.

Ответ Сешнса

"Мы инициировали правомочный процесс, который позволит гарантировать, что в отношении претензий к этому министерству будут предприняты необходимые действия, объективно и в полной мере", - говорится в ответном заявлении министра Сешнса. Он заверил, что его ведомство "продолжит работать честно и беспристрастно, в соответствии с законом и конституцией".

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Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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