Трамп раскритиковал Сешнса за ход проверки правомочности слежки за его штабом

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в Twitter подверг критике министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса за то, как его ведомство проводит проверку правомочности слежки со стороны ФБР за предвыборным штабом главы государства в 2016 году на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

"Почему генпрокурор Джефф Сешнс просит генерального инспектора расследовать потенциально масштабное злоупотребление нормами FISA? Это будет длиться вечность, у него нет права предъявлять обвинения и уже поздно, учитывая сообщения о [экс-директоре ФБР Джеймсе] Коми", - написал Трамп.

"Разве генинспектор - не человек [бывшего президента Барака] Обамы? Почему не поручить это юристам минюста? Возмутительно!" - добавил он.

Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 February 2018

Ранее Сешнс заявил, что не считает нужным назначать отдельного спецпрокурора для расследования данных о злоупотреблении ФБР своими полномочиями при слежке за сотрудниками предвыборного штаба Трампа два года назад.

Закон о слежке

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 FISA. Внесенная в этот закон в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне Соединенных Штатов, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом. В связи с этим республиканцы внесли в закон дополнительные изменения.

Ответ Сешнса

"Мы инициировали правомочный процесс, который позволит гарантировать, что в отношении претензий к этому министерству будут предприняты необходимые действия, объективно и в полной мере", - говорится в ответном заявлении министра Сешнса. Он заверил, что его ведомство "продолжит работать честно и беспристрастно, в соответствии с законом и конституцией".