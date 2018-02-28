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В Мали погибли четыре миротворца ООН в результате подрыва мины

Международная панорама
28 февраля, 21:31 UTC+3 МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В последние месяцы наблюдатели отмечают рост числа атак на сотрудников силовых структур

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ТАСС, 28 февраля. Четверо миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в среду в результате подрыва автомобиля на мине в центральной части африканской страны. Об этом говорится в обнародованном коммюнике Миссии.

Инцидент произошел на трассе, соединяющий города Бони и Дуэнца, расположенные в регионе Мопти. Также получили ранения еще четверо миротворцев МИНУСМА. "В настоящее время осуществляется их эвакуация для дальнейшего оказания медицинской помощи", - отмечено в заявлении. Национальность погибших сотрудников Миссии пока не сообщается.

Глава МИНУСМА, спецпредставитель генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф решительно осудил "подлую атаку против миротворцев, нацеленную на то, чтобы парализовать проводимые на земле операции и ударить по персоналу ООН, их партнерам и гражданскому населению".

Наблюдатели отмечают в последние месяцы рост числа атак на сотрудников силовых структур, миротворцев МИНУСМА и мирных граждан, прежде всего, в северных и центральных районах Мали.

Вооруженный конфликт в этой стране между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.

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