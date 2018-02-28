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Джаафари назвал информацию о сотрудничестве Сирии и КНДР по химоружию детскими сообщениями

Международная панорама
28 февраля, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Постпред Сирии при ООН заявил, что газета The New York Times не знает о том, что происходит в мире

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ТАСС, 28 февраля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари опроверг в среду информацию газеты The New York Times о якобы имевшем место сотрудничестве Сирии и КНДР по химическому оружию.

"Это практически детские сообщения - тот доклад, где говорится, что существует сотрудничество по химическому вопросу между моей страной и КНДР", - заявил Джаафари на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, подобные обвинения уже звучали, и это дежавю.

"Кажется, что The New York Times не знает о том, что происходит в мире", - добавил он.

На этой неделе The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов комитета СБ по северокорейским санкциям сообщила о поставках КНДР в Сирию кислотоустойчивой плитки и неких клапанов с термометрами, которые якобы использовались Дамаском для производства химического оружия. Как утверждает газета, эти товары поставлялись в Сирию с 2012 по 2017 год.

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