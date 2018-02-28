Пакистан включат в июне в список стран, недостаточно сотрудничающих с ФАТФ

ИСЛАМАБАД, 28 февраля /ТАСС/. Пакистан будет помещен в список стран, выполняющих в недостаточной мере требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в июне 2017 года. Об этом в среду заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Мухамад Файзал в ходе брифинга.

"Пакистан будет помещен в так называемый серый список в июне", - сказал он. Также Файзал опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о перспективах Пакистана попасть в черный список - перечень стран, которые не ведут сотрудничество с ФАТФ по вопросу отмывания денег. "Заявление, что Пакистан будет занесен в черный список не соответствует действительности. Мы ведем сотрудничество с Группой разработки ", - добавил представитель ведомства.

По словам Файзала, в ходе заседания ФАТФ, состоявшегося на прошлой неделе в Париже, Исламабаду было указано на некоторые недостатки в законодательстве страны, направленном на борьбу с финансированием терроризма.

"Правительство Пакистана за последние несколько лет приняло ряд мер по борьбе с финансированием запрещенных организаций и отмыванию денег, включая изменение законодательства, создание группы финансового мониторинга и соблюдение санкционного режима Совбеза ООН", - отметил он, добавив, что руководство страны продолжит дальнейшее сотрудничество с ФАТФ с целью устранения оставшихся недостатков.

Что такое ФАТФ

ФАТФ была создана 25 лет назад как целевая группа в рамках G7, которая должна была отвечать на новые криминальные вызовы международной финансовой системы, в числе которых отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Сейчас ФАТФ действует по мандату "двадцатки". Россия присоединилась к Группе в 2003 году и с тех пор ведет активную работу, в том числе на региональном уровне.

ФАТФ занимается разработкой и установлением стандартов в области недопущения финансирования террористической деятельности, которые распространяются на все государства. В отличие от ООН, которая принимает много решений, но не всегда может отследить их выполнение, хотя есть санкционные комитеты, ФАТФ обладает таким инструментом, как черные и серые списки, в которые попадают государства за несоответствие и невыполнение установленных стандартов.

В настоящее время серый список включает в себя девять стран: Вануату, Ирак, Йемен, Сирию, Сербию, Тринидад и Тобаго, Тунис, Эфиопию и Шри-Ланку. Пакистан ранее также фигурировал в нем, однако был исключен из списка в 2015 году.