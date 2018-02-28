Al Jazeera: Трамп пригласил эмира Катара посетить США в апреле

ТАСС, 28 февраля. Президент США Дональд Трамп позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и пригласил его в апреле посетить с визитом США. Об этом передает в среду телеканал Al Jazeera.

В ходе беседы, как отмечает телеканал, лидеры двух стран обсудили "стратегические отношения" и подтвердили "стремление укреплять сотрудничество между Вашингтоном и Дохой".

Ранее информационный портал Axios со ссылкой на источники в администрации США сообщал, что Трамп намерен провести в марте и апреле серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара. Издание также отмечало, что в середине марта запланирована его встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, в конце следующего - с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а спустя примерно неделю после этого - с эмиром Катара.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.

США уже не раз призывали своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара. Как заявлял госсекретарь Рекс Тиллерсон, такие ограничительные меры "затрудняют военные действия США в регионе и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также негативно влияют на работу американских компаний.