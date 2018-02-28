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Президент США и эмир Катара обсудили противодействие Ирану и борьбу с террористами

Международная панорама
28 февраля, 22:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, февраля. /ТАСС

Стороны затронули вопрос противодействия "дестабилизирующей активности Ирана" и борьбы с экстремистами

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ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили события в регионе, а также противодействие "дестабилизирующей активности Ирана" и борьбу с экстремистами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и эмир обсудили происходящие в регионе события и возможность для дальнейшего укрепления партнерских отношений США и Катара по целому ряду вопросов в сферах безопасности и экономики", - говорится в сообщении Белого дома. Трамп, в частности, поблагодарил катарского лидера за его инициативы касательно того, "как страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) могут эффективнее противостоять дестабилизирующей активности Ирана и бороться с террористами и экстремистами".

Собеседники согласились с необходимостью "сотрудничества и единства членов ССАГПЗ для снижения региональных угроз и обеспечения экономического процветания региона".

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Персоны
Трамп, Дональд Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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