Facebook не обнаружил существенного вмешательства РФ в кампанию референдума по Brexit

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, управляющая одноименной социальной сетью, не обнаружила на своих страницах существенных следов российского вмешательства в ход агитационной кампании в преддверии референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС. Об этом говорится в письме директора по вопросам политики Facebook в королевстве Саймона Милнера на имя председателя Комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту Дамиана Коллинза, текст которого был направлен в среду в ТАСС.

"Наша группа исследователей не нашла дополнительных скоординированных и связанных с Россией аккаунтов или страниц, которые поставляли бы рекламу в Великобританию, касающуюся референдума по ЕС в соответствующий период времени, за исключением той минимальной активности, о которой мы информировали ранее", - констатировал глава британского представительства Facebook.

"Я надеюсь, - продолжил он, - что вы оцените ту дополнительную работу, которую мы предприняли, чтобы расследовать вопрос о том, имели ли место скоординированные российские действия, касающиеся референдума по ЕС". Милнер подчеркнул, что его компания "полностью привержена взаимодействию с другими сторонами, чтобы защитить чистоту будущих выборов в Соединенном Королевстве и других странах".

Парламент и избирательная комиссия Великобритании ранее направили запросы тройке ведущих интернет-компаний США - Facebook, Twitter и Google - с требованием предоставить информацию о любой финансовой активности связанных с Россией аккаунтов в период проведения референдума по вопросу Brexit. Американские компании заявили, что окажут содействие властям Соединенного Королевства в этом расследовании.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit.