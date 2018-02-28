Reuters: в Белом доме обсудят с советником Си Цзиньпина вопросы торговли и экономики

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Представители американской стороны и прибывший с визитом в Вашингтон глава канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, член Политбюро Лю Хэ в четверг обсудят тему торговли, беседа будет проходить по существу. Об этом в среду сообщил представитель Белого дома, передает агентство Reuters.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями насчет торговли и экономических отношений, эти переговоры будут сконцентрированы на вопросах по существу", - сказал он.

Со стороны США на встрече с Лю Хэ и китайской делегацией будут присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил журналистам, что Лю Хэ с 27 февраля начинает свой официальный визит в США. По словам Лу Кана, "в ходе визита стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономической сфере".