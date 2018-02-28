Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: в Белом доме обсудят с советником Си Цзиньпина вопросы торговли и экономики

Международная панорама
28 февраля, 23:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, февраля. /ТАСС

Со стороны США на встрече с членом Политбюро Лю Хэ и китайской делегацией будет присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Представители американской стороны и прибывший с визитом в Вашингтон глава канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, член Политбюро Лю Хэ в четверг обсудят тему торговли, беседа будет проходить по существу. Об этом в среду сообщил представитель Белого дома, передает агентство Reuters.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями насчет торговли и экономических отношений, эти переговоры будут сконцентрированы на вопросах по существу", - сказал он.

Со стороны США на встрече с Лю Хэ и китайской делегацией будут присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил журналистам, что Лю Хэ с 27 февраля начинает свой официальный визит в США. По словам Лу Кана, "в ходе визита стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономической сфере".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Мнучин, Стивен
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
2
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"
6
Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады
7
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
Темы дня
Новости партнеров
Реклама