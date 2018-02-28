СБ ООН назначил досрочные выборы в Международный суд на 22 июня

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН назначил на 22 июня проведение досрочных выборов в Международный суд (МС) в Гааге после того, как один из его членов - японец Хисаси Овада - подал в отставку. Соответствующая резолюция была принята в среду единогласно.

Члены СБ выразили сожаление по поводу решения японского судьи уйти в отставку 7 июня, о чем он проинформировал председателя МС и руководство ООН, постановили "провести выборы для заполнения этой вакансии 22 июня".

Выборы нового судьи будут одновременно проходить в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее. Для того, чтобы добиться избрания, кандидат должен будет набрать большинство голосов стран - членов как ГА (как минимум 97 из 193), так и СБ (восемь из 15).

Международный суд был учрежден в 1945 году и является одним из шести главных органов ООН. В его компетенцию входит разрешение споров между государствами и вынесение консультативных заключений структурам всемирной организации. Он состоит из 15 судей, в том числе председателя и вице-председателя, все они избираются сроком на девять лет.

До конца 2023 года в составе суда будет оставаться россиянин Кирилл Геворгян, избранный в ноябре 2014 года. В целях обеспечения преемственности сроки полномочий судей не истекают в одно и то же время. Каждые три года проводятся выборы пяти его членов.

В настоящий момент на рассмотрении Международного суда ООН находятся иски в отношении России, инициированные Украиной.