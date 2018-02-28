Глава Миссии ООН: в Мали террористы активизировали атаки, так как они загнаны в угол

ТАСС, 28 февраля. Террористы, действующие в Мали, активизировали в последнее время атаки на военнослужащих правительственной армии и миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), так как они загнаны в угол. Об этом в специальном коммюнике заявил в среду глава МИНУСМА, спецпредставитель генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф.

"МИНУСМА в настоящее время укрепляется в центральной части Мали, рядом со своими национальными, региональными и международными партнерами", - сообщил он.

"Будучи загнанными в угол, террористы самым подлым образом увеличивают число своих атак, - продолжал глава Миссии ООН. - Эти действия свидетельствуют об их растерянности и не изменят решимости МИНУСМА выполнять свой мандат". Аннадиф воздал должное военнослужащим, "погибшим во имя мира в Мали, исполняя свой долг". Он выразил соболезнования правительству и вооруженным силам Мали.

Высказывания Аннадифа прозвучали на фоне серии атак со стороны боевиков, жертвами которых стали малийские военные и миротворцы МИНУСМА. Во вторник в окрестностях населенного пункта Диура на фугасе подорвался автомобиль вооруженных сил Мали, в результате чего погибли шестеро военнослужащих, включая одного офицера. В среду жертвами подрыва автомобиля на мине на трассе, соединяющей города Бони и Дуэнца (регион Мопти), стали четверо миротворцев МИНУСМА.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.