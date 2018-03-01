Польский закон о Холокосте и отрицании преступлений УПА вступает в силу

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Принятый в Польше новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США, в четверг вступает в законную силу.

Две недели назад этот документ был опубликован в "Официальном вестнике". Согласно польскому законодательству, закон может начать действовать спустя 14 дней после этого.

Новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла этот закон как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста, так как он ограничит свободу слова и сделает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, учитывая, что факты совершения этих преступлений поляками имели место. Польская сторона утверждает, что закон запрещает обвинять в Холокосте не отдельных граждан страны, а всю польскую нацию, польское государство в целом. На Украине обеспокоены тем, как будет трактоваться в стране содержащаяся в законе формулировка "украинские националисты".

Подписывая 6 февраля этот закон, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении все же воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив документ в Конституционный суд (КС). Ранее сообщалось, что закон не будет действовать, пока КС не вынесет свое решение. Однако министерство юстиции Польши выступило с заявлением о том, что "каждый принятый польским парламентом и подписанный президентом закон становится обязательным к исполнению и вступает в силу в указанный в нем срок".

Тем временем в Израиль отправилась польская правительственная рабочая группа для обсуждения с израильскими коллегами сложившейся вокруг закона ситуации. Глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский заявил, что польская сторона едет в Израиль не для обсуждения содержания закона, а для разрешения противоречий и начала диалога, основанного на правде. Глава канцелярии премьера Михал Дворчик указал, что внесение поправок в закон о Холокосте пока не обсуждается.