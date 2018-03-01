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Директор по коммуникациям Белого дома уходит в отставку

Международная панорама
1 марта, 0:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, марта. /ТАСС

Отмечается, что Хоуп Хикс планировала сделать это в течение нескольких месяцев

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Хоуп Хикс

Хоуп Хикс

© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс намерена уйти в отставку. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По сведениям ее источников, Хикс планировала сделать это в течение нескольких месяцев и уже оповестила о своем решении коллег в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп с пониманием отнесся к решению Хоуп Хикс подать в отставку. "Мне будет не хватать ее в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью ее понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе в будущем", - сказал Трамп.

Белый дом также привел высказывания самой Хикс по поводу отставки. "Я не могу найти слов, чтобы выразить мою признательность президенту Трампу. Желаю президенту и его администрации всего наилучшего по мере того, как он продолжает управлять нашей страной", - сказала она.

Директор по коммуникациям Белого дома во вторник в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США по поводу расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. По сведениям телеканала CNN, Хикс призналась в том, что лгала ради Трампа, но, по ее словам, это была невинная ложь во спасение.

The New Yorker со ссылкой на источники тем не менее сообщает, что решение Хикс подать в отставку не связано с дачей показаний конгрессменам, а было принято заранее. О нем она сообщила узкому кругу людей еще до означенных слушаний, утверждает корреспондент издания.

Хикс считалась одним из наиболее близких помощников Трампа. Во время предвыборной гонки 2016 года в США она являлась сотрудницей пресс-службы политика, а после его победы на выборах исполняла аналогичные обязанности в его команде, отвечающей за передачу власти в стране.

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