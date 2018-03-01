СМИ: Куба помогла США в тушении пожара на военно-морской базе в Гуантанамо

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Куба оказала помощь США в тушении пожара, возникшего на минувшей неделе на территории американской военно-морской базы в Гуантанамо. Об этом сообщила в среду кубинская газета Granma.

"Кубинская сторона приняла участие в тушении пламени, ситуация была взята под контроль 22 февраля", - указывает издание.

В борьбе с огнем были задействованы Революционные вооруженные силы Кубы, предоставившие людей и технику, в том числе вертолет. Пожар привел к эвакуации части персонала базы. По периметру военного объекта установлены многочисленные мины. По данным американских СМИ, во время пожара некоторые из них разорвались.

Территория в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы, на которой расположена военно-морская база, была передана США в бессрочную аренду в 1903 году после окончания испано- американской войны. С 2002 года на территории базы находится тюрьма для заключенных, подозреваемых в международном терроризме. Куба требует возвращения территории базы, называя присутствие там США незаконной оккупацией и одним из главных препятствий для нормализации двусторонних отношений.

Granma отмечает, что на протяжении последних лет кубинские и американские власти поддерживают контакты на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на базе. Однако, подчеркивает издание, "подобные инциденты демонстрируют, что содержание базы на территории страны вопреки воле народа влечет за собой сложности с логистической и практической точки зрения".

В 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году, и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Однако после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп, американо-кубинские отношения резко ухудшились. В июне Трамп объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В январе нынешнего года Трамп во время выступления с посланием "О положении страны" заявил, что решил отменить указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.