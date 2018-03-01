Глава минэкономики ФРГ: вернуться к отмене санкций можно в случае прогресса в "Минске"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Россия и Германия не смогут вернуться к нормальным отношениям без прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявила в четверг в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс на российско-германской экономической конференции "Новый рост, новые возможности? - Россия в глобальных производственных цепочках".

"Мы считаем, что нужно добиться прогресса в реализации "Минска", чтобы урегулировать [украинский] кризис, но усилия в этом направлении должна сделать российская сторона, - сказала она. - Нельзя будет вернуться к полностью нормальным отношениям, если не будет прогресса. Мы можем вернуться к отмене санкций только в том случае, если мы действительно увидим прогресс. Только тогда можно будет говорить об отдельных шагах".

Циприс отметила, что ситуации, подобные скандалу вокруг поставок турбин Siemens в Крым, подрывают доверие. "Немецкие компании должны быть в состоянии положиться на своих российских партнеров" и рассчитывать на то, что "договоры будут соблюдаться", заявила она.

"Летом прошлого года в ситуации с турбинами мы столкнулись с тем, что, очевидно, соглашения были нарушены", - продолжала министр. По ее словам, "это был сигнал, над которым немецкие фирмы были вынуждены задуматься". Иначе компании ФРГ могут покинуть рынок РФ, предупредила она. При этом Циприс выразила уверенность, что "Германия и Россия будут продолжать диалог и в сложные времена".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно, и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".