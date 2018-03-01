Экс-посол США считает, что послание президента РФ будет воспринято как угроза

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рассказ о новейших российских вооружениях, прозвучавший в четверг в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, будет воспринят в США как угроза. Такое мнение выразил, комментируя по просьбе ТАСС это выступление, один из самых авторитетных американских дипломатов Томас Пикеринг. В свое время он возглавлял посольства США в России и ряде других стран, а также постоянное представительство при ООН.

В своем послании Путин, в частности, напомнил, что еще в 2004 году публично предупреждал о российских разработках. "Нас никто не слушал, - сказал он. - Послушайте сейчас".

Пикеринг подтвердил, что слова российского лидера не останутся теперь без внимания, но предупредил, что внимание это "будет в США негативным". "В этом увидят угрозу развязывания конфликта", - изложил он свою точку зрения в письме, направленном по электронной почте.

В целом, по убеждению дипломата, президентам России и США "необходимо прилагать взаимоприемлемые усилия к налаживанию взаимодействия", если они хотят "уважительно и с достоинством говорить о сбалансированности и урегулировании конфликтов".

"Обоюдные угрозы ведут к конфликту, гонке вооружений и астрономическим расходам для обеих сторон", - отметил Пикеринг. "Это не срабатывало в прошлом и вряд ли сработает в будущем", - добавил он.