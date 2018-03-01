ООН: два человека покинули Восточную Гуту по открытым РФ гуманитарным коридорам

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Два человека покинули пригород Дамаска Восточная Гута по гуманитарным коридорам, открытым по инициативе России.

Об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что всемирная организация не участвует в операции по эвакуации людей. "Мы в курсе того, что два человека, по поступающим сообщениям, покинули осажденный анклав по гуманитарному коридору, открытому в соответствии с предложением России о пятичасовой паузе. Мы не участвовали в переговорах по этому вопросу", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН выступает за полную имплементацию принятой Советом Безопасности 24 февраля резолюции, требующей установления 30-дневного перемирия в Сирии для оказания помощи населению. Как заявил официальный представитель генсека, пятичасовая пауза, объявленная Россией, - это "чрезвычайно короткий промежуток времени" для проведения гуманитарных операций.

"Наши коллеги на месте событий непрерывно отслеживают ситуацию. Это водители грузовиков и гуманитарные сотрудники, которые готовы отправиться в путь, как только условия позволят это сделать. Как только они почувствуют, что у них достаточно времени и ситуация безопасна, они войдут [в Восточную Гуту]", - отметил Дюжаррик.

По его словам, боевые действия в этом блокированном анклаве с населением в 400 тыс. человек продолжаются. Он сообщил, что огонь ведется в "обоих направлениях", в том числе из Восточной Гуты по Дамаску. "Нам нужно полноценное выполнение [резолюции] 2401. Совет Безопасности проголосовал единогласно, но мы не видим результата на месте событий. Между тем люди продолжают страдать и жить под бомбежками", - подчеркнул представитель генсека.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). Первые три из них были сорваны в результате обстрелов боевиков.