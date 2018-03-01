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Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс

Международная панорама
1 марта, 21:31 дата обновления: 1 марта, 21:56 UTC+3

Томас Гремингер заявил, что поездка состоится, вероятно, в июне этого года

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ВАШИНГТОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер планирует посетить в текущем году Донбасс и Киев. Он сообщил об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, где находится с визитом.

"Я поеду, но, вероятно, в районе июня. В этом в настоящее время заключаются предварительные планы", - сказал Гремингер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он каким-то образом активизировать участие ОБСЕ в урегулировании конфликта на востоке Украины и лично посетить Донбасс и Киев.

"Как вы знаете, я был в Киеве в самом начале пребывания [на посту генсека ОБСЕ], но, конечно, я вновь захочу поехать, особенно хочу поехать в Донбасс. В своей нынешней должности я в Донбассе не бывал, и, да, я хочу это сделать", - добавил Гремингер. Он был назначен генсеком ОБСЕ в прошлом июле на трехлетний срок. В 2010-15 годах Гремингер работал постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ.

"Никаких иллюзий"

При этом дипломат по существу призвал не строить каких-то особых надежд на преодоление конфликта на востоке Украины с его предстоящими визитами в Донбасс и Киев.

"Но давайте не будем создавать никаких иллюзий по поводу того, чего способен добиться генеральный секретарь ОБСЕ в плане придания динамики процессам "на земле". Опять-таки, я считаю, что нам нужны политические импульсы со стороны источников, которые я упоминал, в идеале - как можно скорее со стороны "нормандской четверки". И затем нам нужно, чтобы [в урегулирование] вложились стороны "на земле", - отметил Гремингер.

В связи с этим он признал, что ситуация с выполнением минских договоренностей по существу находится в настоящее время в тупике, причем в плане как политических аспектов, так и аспектов, связанных с обеспечением безопасности. "Меня чрезвычайно тревожит, что у нас нет прогресса ни с теми положениями минских соглашений, которые касаются безопасности, ни с теми, которые затрагивают политику", - сказал Гремингер.

"Что же касается влияния генерального секретаря [ОБСЕ], то, конечно, я стараюсь донести сигнал до ключевых заинтересованных сторон. Плюс у нас есть [спецпредставитель председателя ОБСЕ] посол Мартин Сайдик, которому предстоит сыграть важную роль, а также Специальная мониторинговая миссия [ОБСЕ на Украине]. Это ключевые игроки. Я стараюсь поддержать их", - заверил Гремингер.

Кому с кем договариваться

На просьбу уточнить, разделяет ли он позицию спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который утверждает, что об урегулировании в Донбассе должны договариваться Россия и Украина, а не власти в Киеве и ополченцы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, генсек ОБСЕ ответил очень осторожно.

"Это один из вопросов, который нужно будет решать, когда мы захотим договориться по [возможной] миротворческой операции [в Донбассе]. Мне кажется, должен быть здравый смысл относительно того, кто ведет переговоры с кем", - заявил сначала Гремингер.

Однако затем он сигнализировал, что не согласен с такой постановкой вопроса со стороны Волкера. "Но, безусловно, нам нужно, чтобы стороны "на земле" вложились, - подчеркнул генсек ОБСЕ. - В этом сомнения нет".

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Гремингер, Томас
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