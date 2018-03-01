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WSJ: союзник Трампа хотел $75 млн за прекращение расследования в США скандала в Малайзии

Международная панорама
1 марта, 21:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, марта. /ТАСС

Бизнесмен Эллиотт Броиди также советовал премьеру Малайзии во время намеченных встреч в Вашингтоне делать упор на взаимодействии Малайзии и США в конфронтации с КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Крупный донор Республиканской партии бизнесмен Эллиотт Броиди и его жена обсуждали условия получения десятков миллионов долларов, если министерство юстиции США прекратит расследование коррупционного скандала с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Она изложила содержание переписки по электронной почте между Броиди и его женой Робин Розенцвейг, которая является адвокатом и возглавляет контору Colfax Law Office в штате Калифорния. В 2017 году супруги, в частности, обсуждали идею установления контакта с одним из главных фигурантов скандала Чжо Ло, бизнесменом и близким знакомым одного из родственников премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

К одному из электронных писем был прикреплен проект соглашения, предусматривающий выплату фирме Розенцвейг вознаграждения в размере $75 млн, если ей удастся быстро убедить минюст закрыть дело о махинациях в фонде 1MDB, которым в личных целях пользовался Разак.

Как информировало издание, Броиди в других электронных письмах изложил темы для беседы во время визита Разака в Вашингтон в 2017 году. В ходе визита планировались переговоры премьера с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами. Судя по переписке, предприниматель намеревался посоветовать Разаку во время намеченных встреч в Вашингтоне делать упор на взаимодействии Малайзии и США в конфронтации с КНДР, но при этом изложить возражения против расследования скандала с 1MDB.

Согласно публикации, основатель венчурных предприятий Броиди в 2016 году был вице-председателем совместного фонда предвыборной кампании Трампа и Республиканской партии, лично содействовав привлечению в фонд более $108 млн пожертвований. В 2017 году бизнесмен сам пожертвовал свыше $160 тыс. Национальному комитету республиканцев, в котором он ныне занимает должность заместителя председателя по финансовым вопросам.

Скандал в Малайзии

Фонд 1MDB, который был основан Разаком, оказался в центре скандала после того, как стало известно о нецелевом использовании около $4,5 млрд. Наблюдатели отмечают, что к этому могли быть причастны высокопоставленные лица, приближенные к главе правительства. Кроме того, на личных счетах Наджиба Разака были обнаружены около $700 млн, которые также были переведены со счетов фонда. Премьер заявил, что эти средства были перечислены саудовской королевской семье на политические нужды возглавляемой им партией.

Но из выписок банковских счетов и денежных переводов Разака, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, следует, что премьер потратил как минимум 15 млн долларов из указанной суммы "на покупку одежды, драгоценностей и автомобиля".

Одновременно в 2017 году минфин США начал расследование незаконных операций 1MDB. Американские представители подозревают премьера, в частности, в нецелевом расходовании средств фонда, в том числе для приобретения элитной недвижимости на территории Соединенных Штатов. К расследованию также подключены представители Гонконга, Сингапура и Швейцарии, через банки которых могли осуществляться денежные переводы.

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