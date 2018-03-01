Глава британского минобороны считает провокацией создание РФ новых видов вооружений

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает провокацией создание Россией новых видов стратегического оружия. Об этом он заявил в четверг, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

Как отметило издание, глава британского оборонного ведомства обвинил Россию в выборе "пути эскалации и провокации". "Мы сталкиваемся с усиливающимися угрозами нашему образу жизни, и эта разработка является еще одним напоминанием того, что мы не должны терять нашу бдительность", - сказал он.

Ранее в четверг Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, а также крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и лазерный комплекс. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.