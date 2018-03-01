США и Республика Корея считают, что целью диалога с КНДР должна быть денуклеаризация

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Любой диалог с КНДР должен быть направлен на полную и окончательную денуклеаризацию. В этом мнении сошлись в четверг во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин отметили свою твердую позицию насчет того, что любой диалог с Северной Кореей должен проводиться с неприкрытой и неизменной целью полной, контролируемой и окончательной денуклеаризации. Лидеры условились поддерживать тесную координацию", - сказали представители Белого дома.

Кроме того, Трамп поздравил своего коллегу с успешным проведением зимней Олимпиады, поблагодарив за гостеприимность, проявленную по отношению к американским президентским делегациям.

В начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на XXIII зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.