Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Республика Корея считают, что целью диалога с КНДР должна быть денуклеаризация

Международная панорама
1 марта, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, марта. /ТАСС

Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин условились поддерживать тесную координацию по этому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Любой диалог с КНДР должен быть направлен на полную и окончательную денуклеаризацию. В этом мнении сошлись в четверг во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщила пресс-служба Белого дома.

Смотрите также
Военный парад в Пхеньяне, КНДР, 2017 год

Ядерная программа КНДР. Досье

"Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин отметили свою твердую позицию насчет того, что любой диалог с Северной Кореей должен проводиться с неприкрытой и неизменной целью полной, контролируемой и окончательной денуклеаризации. Лидеры условились поддерживать тесную координацию", - сказали представители Белого дома.

Кроме того, Трамп поздравил своего коллегу с успешным проведением зимней Олимпиады, поблагодарив за гостеприимность, проявленную по отношению к американским президентским делегациям.

В начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на XXIII зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
4
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
5
О каком новом супероружии России рассказал Путин
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама