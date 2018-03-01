Спикер Европарламента считает, что Путин обладает "обширным видением"

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что президент РФ Владимир Путин обладает "обширным видением". Такую точку зрения он изложил в четверг на конференции в римском международном университете Link Campus University.

"Путин ведет сейчас избирательную кампанию. Он обладает обширным видением. Хотя с чем-то мы можем быть не согласны. Нам не нравится, как (в России) относятся к журналистам, оппозиции", - сказал Таяни, отвечая на просьбу российской студентки вуза прокомментировать Послание президента РФ Федеральному собранию.

Он добавил, что не относит себя к антироссийски настроенному крылу, и выразил надежду на урегулирование украинского кризиса, послужившего поводом для охлаждения отношений между РФ и Евросоюзом.

Таяни фигурирует в качестве одного из возможных кандидатов на пост премьер-министра Италии в случае победы на предстоящих 4 марта парламентских выборах правоцентристской коалиции, считающейся фаворитом. При этом он заявляет, что не намерен оставлять должность председателя Европарламента.